Roma | chierichetto visita il Papa in Vaticano poi violenta una ragazza | condannato a 4 anni

(Di venerdì 19 maggio 2023)a quattroper violenza sessuale e lesioni. È la pena inflitta a un cittadino tedesco di 26, accusato di aver stuprato unain hotel nel 2018. Nell’estate di quell’anno era stato uno dei 100mila chierichetti accolti indaFrancesco. Tra di loro anche la vittima, una connazionale di duepiù grande. La sera del 3 agosto i due si erano incontrati in birreria e avevano fatto amicizia. Poi, a fine serata, lui l’aveva invitata al suo albergo per aiutarlo a fare le valigie. In quella stanza dell’hotel Galles, in zona Castro Pretorio, si sarebbe consumata la violenza. Lalo aveva denunciato immediatamente, recandosi subito al commissariato Viminale.

