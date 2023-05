(Di venerdì 19 maggio 2023) Non sembrano avere fine i guai che stanno travolgendo i dipendenti Ama, ormai da tanto, troppo tempo nell’occhio del ciclone. Dopo il furto di quasi 300 litri di gasolio è stato scoperto il furto di… rifiuti. L’azienda che si occupa dei servizi ambientali ha scoperto che 17di, addetti alla selezione di multimateriale, che sceglievano manualmente la spazzatura, non si occupavano solo di separare gli scarti, ma a fine turno portavano viadi materiale. Operazioni che sono state immortalate dalle videocamere e che hanno incastrato gli operatori ecologici. Itrafugavano materiale che poteva essere rivenduto Insomma isi erano organizzati in maniera tale da portare via: bottiglie di plastica, fili elettrici, lattine e anche imballaggi. Tutto materiale, come ...

Roma, 17 netturbini di Pomezia con “la mano lunga” all’AMA: così rubavano buste e materiali Il Corriere della Città

