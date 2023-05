Roland Garros 2023 | Carlos Alcaraz | “Sono uno dei favoriti per vincere a Parigi”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Credere nelle proprie possibilità. Da lunedìsarà nuovamente n.1 del mondo e da testa di serie n.1 affronterà il. Il secondo Slam dell’anno non avrà il suo “Re”, ovvero Rafael Nadal. Il maiorchino ha annunciato ieri, nel corso di una conferenza stampa, che non potrà prendere parte al Major e quindi non sarà in grado di difendere il titolo vinto per la 14ma volta sulla terra rossa di. E così, dopo diverso tempo, ci si prepara per un’edizione in cuitanti iper la conquista del successo e tra questi vi è senza dubbio, forte di quanto ha raccolto in questo. Il 20enne nativo di Murcia, infatti, ha messo in bacheca due titoli 1000, a Indian Wells e a Madrid, e si è imposto sul ...

... in tal senso, oltre a dimostrare un alto grado di self - confidence , certamente accresciuto dai complimenti della sua collega Iga Swiatek , approccia all'imminentecon serenità: ' ...C'è grande attesa per il2023 che scatterà lunedì 22 maggio, secondo Slam della stagione. Ad attendere questo grande evento anche tre tennisti campani. In prima fila c'è Raul Brancaccio ...Certo, sono quello che ha vinto piùdi tutti ma, dopo di me, ci saranno altre storie, mentre io ne comincerò una diversa. Ugualmente felice'. Forse. Certamente molto triste per gli ...

Tennis, Roland Garros: tre campani a Parigi vanno a caccia della qualificazione Ottopagine

Dopo 18 anni, Rafael Nadal non sarà presente al Roland Garros e non potrà difendere così lo slam parigino vinto la passata stagione e che l’ha visto trionfare in carriera la bellezza di 14 volte. Il ...Dopo l’annuncio molto triste di Rafael Nadal, che ha ufficializzato la propria assenza nel Roland Garros a causa dei suoi noti problemi fisici, sarebbe stato ancor più doloroso per gli organizzatori ...