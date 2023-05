Roberto Cacciapaglia in concerto a maggio

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Al via venerdì 19dal Teatro Ristori di VERONA il tour del pianista e compositore ROBERTOdove presenterà il suo nuovo disco di inediti INVISIBLE RAINBOWS ed eseguirà i brani più significativi della sua carriera accompagnato da una formazione di archi e postazione elettronica. Dopo i successi dei concerti alla Carnegie Hall di New York, l’invito a esibirsi alla Cadogan Hall di Londra (prestigiosa residenza della Royal Philharmonic Orchestra) e la tournée mondiale in USA, Cina, Russia, UK e Turchia l’artista dopo Verona sarà protagonista di altre 3 date evento nei teatri. Queste le date del tour prodotto e organizzato da International Music and Arts: 19– Teatro Ristori, VERONA 24– Auditorium Sala Petrassi, ROMA 25– Teatro Duse, BOLOGNA 26 ...