Rivoluzione nella nautica | arriva la barca portatile | si guida col joystick

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 19 maggio 2023) Con il progressivo miglioramento della tecnologia in tutti i campi, ci sono invenzioni che fino a poco tempo fa erano considerate impensabili: una di queste è la. Fino ad ora, si va al mare con asciugamani e ombrellone: un giorno, sarà possibile andarci con la propria unità da diporto, che si potràre con un. Quattro persone a bordo dellaLa tecnologia e la ricerca, ancora una volta, ci mostrano la loro capacità di dare vita ad invenzioni eccezionali e proprio la, con la produzione di yacht e unità da diporto, è proprio uno dei settori più fertili in questo senso. Questo catamaranosi chiama IZIBoat e può essere facilmente smontato e trasportato in spiaggia con una bici elettrica. Il suo ...