Risultati Serie B 38ª Giornata | tutti i verdetti e la classifica finale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si chiude il campionato diB con le partite serali del venerdì sera della 38ª e ultimadel torneo. Notte dinel campionato cadetto. Già decise da qualche turno le squadre promosse direttamente inA con Frosinone e Genoa che ritrovano la massima categoria. In zona Playoff, Bari e Parma qualificate direttamente in semi, mentre al primo turno Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina. Si giocheranno la conferma in B attraverso i Playout Brescia e Cosenza. Retrocedono inC Perugia, Spal e Benevento. Idella 38ªdiB Venerdì 19 maggio Ore 20:30 Cittadella-Como 0-0 Cosenza-Cagliari 0-1 Genoa-Bari 4-3 Modena-Sudtirol 2-1 Palermo-Brescia 2-2 Parma-Venezia 2-1 Perugia-Benevento ...

38° turno e classifica Dunque dopo l'ultima giornata di campionato, retrocessione diretta in C per il Perugia, Brescia e Cosenza si sfideranno ai playout per evitare la discesa in C. Non basta al Perugia il rocambolesco 3-2 contro il Benevento: il club umbro retrocede in C.

Promosse, retrocesse, qualificate ai Playoff e ai Playout: tutti i verdetti e la classifica finale della Serie B ...Bari terzo e Parma quarto si qualificano direttamente alle semifinali playoff, evitando il turno preliminare. Che invece dovranno affrontare Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. La beffa è per il Pa ...