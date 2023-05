"Rischia una causa milionaria". Corona punge Fedez su Luis Sal

delle tre occasioni, le altre capitano sulla testa di Gatti che esalta i riflessi di Bounou e ... L`argentino è il peggiore dei bianconeri, mentre Cuadradogrosso con un intervento killer ...La Champions porteràcinquantina di milioni, ècifra che può lievitare con la cessione di Milinkovic, oscilla tra i 40 milioni chiesti da Lotito e i 20 - 30 chedi offrire il mercato.Nel secondo tempo la formazione tedescadi finire in più dicircostanza in 10 uomini a cominciare dal 55' quando l'intervento di Palacios su Matic con il piede a martello avrebbe meritato ...

«Nike rischia una sanzione da 530 milioni di dollari» Corriere del Ticino

Corona ha evidenziato l'ambiguità del rapporto tra Fedez e Luis Sal e ha sganciato la bomba: "Il fatto è che Federico rischia per "amore" una causa milionaria perché ha giocato (e gioca) con ...Secondo un nuovo studio la Terra per i prossimi mille anni non rischia l’impatto di un asteroide da oltre 1 km di diametro ...