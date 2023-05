Ripensare la terza età a Bergamo | successo per la Pop-Up school del CIID in Astino

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si è conclusa conla prima Pop-Updel(Copenhagen Institute of Interaction Design) realizzata in collaborazione con il Comune die la Fondazione MIA. Quattro giorni di formazione e progettazione durante i quali i partecipanti hanno lavorato a soluzioni per migliorare sensibilmente la vita delle persone anziane aentro il 2030. Il progetto dell’istituto diretto da Simona Maschi è stato caratterizzato dalla partecipazione di studenti e professionisti provenienti da 7 paesi diversi: Italia, Stati Uniti, Colombia, Costa Rica, Portogallo, Germania e Thailandia. Il lavoro è stato guidato dagli insegnanti del corso Chris Meierling (Stati Uniti, Senior Principal Strategist di United Healthcare) e Gabriela Rios Landa (Messico, Head of Exploration per l’Accelerator Lab del ...

Le aziende sono chiamate ala loro logica di produzione, in particolare in relazione a ... leggi ancheguerra mondiale, c'è solo un modo per evitarla. Ed è questo I tempi complessi si ......spreco più relazioni" Carlo Petrini e Gaël Giraud - Lev Gerolamo Fazzini E se ci fosse una "... "Bisogna reinterpretare il cambiamento climatico come un'opportunità, un'occasione perchi ...Ancora meno impegnativa lasalita di giornata, geograficamente in provincia di Alessandria, ... Luoghi in cui è impossibile nona Fausto Coppi che, dalla sua Castellania spesso ...

Papa Francesco: ripensare il mondo, strada di felicità Avvenire

Per l’occasione sarà presentato e diffuso gratuitamente il volume La normativa della Regione Toscana sul terzo settore a cura di Luca Gori e Emanuele Rossi, edito da Pisa University Press per la ...Una collettiva che riflette sul rapporto tra arte contemporanea e A.I. Negli spazi del WeGil va in scena la terza edizione di Re:Humanism. Dal 24 maggio al 18 giugno ...