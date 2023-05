Rihanna celebra la sua prima gravidanza con uno scatto quasi nuda

(Di venerdì 19 maggio 2023) «Baby RZA è lì dentro e non ha la minima idea di quanto sia pazza la sua mamma», la didascalia, mentre la popstar è in attesa del secondo figlio

è incinta, aspetta il suo secondo figlio da A$AP Rocky e non potrebbe essere più bella. Dopo aver calcato red carpet di fama internazionale e aver celebrato il primo anno di RZA con tanto di ...... bagno di folla per Johnny Depp Leggi Anche, ecco l'attico da 21 milioni di dollari che ha comprato a Los Angeles Per questo servizio anon è servito molto: uno slip perizoma, alcuni ...E per farlo ha deciso di approfittare dell'occasione che siil 14 maggio, la festa dedicata ... approfondimento La PETA ha chiesto adi non indossare più pellicce PETA: "Gli animali non ...

Rihanna celebra la maternità con un servizio fotografico in topless TGCOM

Rihanna sta aspettando il secondo figlio ed ha condiviso sui social delle foto in topless col pancione risalenti ad un anno fa.Rihanna aspetta il suo secondo figlio e non potrebbe essere più raggiante. Sui social ha voluto celebrare la maternità con delle splendide foto in topless col pancione risalenti alla sua prima gravida ...