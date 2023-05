Riforma Cartabia | si dibatte a Salerno | per la presidente Russo serve cambio culturale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Luci ed ombre ma non cambiamo strada, non cambiamo binario per un treno che potrebbe deragliare”. È l’appello lanciato da, dalla Cittadella Giudiziaria che ospita oggi e domani il congresso nazionale APEC sulla, il primoemerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio che ribadisce: “Sì ai correttivi in corsa, ma veloci verso i cambiamenti come la digitalizzazione ed il processo telematico che sono il futuro. Domani il convegno verrà concluso dal vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ma tra gli interventi di oggi anche quello di Isidedella Corte di Appello diche ha evidenziato come sia ancora troppo presto per tracciare bilanci ma è già chiaro che il ...