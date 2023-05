Rifiuti Tempesta | più servizi e tari invariata | ottima notizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) – “La Giunta ha approvato la delibera sulla Ta.ri e la buonaper i romani è che laffa per cittadini e imprese rimanea fronte di un rafforzamento deidi Ama. Nonostante l’inflazione e in un momento in cui in altre città l’importo a carico dei cittadini aumenta, noi siamo riusciti a lasciarlo invariato”. Così Giulia(nella foto), Presidente della Commissione capitolina Bilancio. “Questo risultato è stato possibile anche grazie ad un’efficace lotta all’evasione che ha aumentato le entrate e a una serie di misure che hanno reso AMA più efficiente nel suo complesso. La prossima settimana le Commissioni Bilancio e Ambiente continueranno a lavorare su questo, per poi portare il provvedimento all’attenzione dell’Assemblea Capitolina” conclude la Presidente ...

