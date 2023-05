Richiamo airbag difettosi | 67 milioni di dispositivi negli Usa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Scontro tra l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza nei trasporti e il produttore diArc. Interessatiprodotti in un periodo lungo 18 anni e forniti sul mercato statunitense a vari costruttori come Bmw, Hyundai, Kia, Stellantis e General Motors

Interessati dispositivi prodotti in un periodo lungo 18 anni e forniti sul mercato statunitense a vari costruttori come Bmw, Hyundai, Kia, Stellantis e General Motors. Il difetto attribuito agli airbag di ARC Automotive è esattamente lo stesso che costrinse la giapponese Takata, nel 2015, al più grande richiamo di veicoli nella storia automobilistica.

Negli USA c'è un richiamo per 67 milioni di auto con airbag potenzialmente difettoso, ma il produttore non ci sta.Sicurezza a rischio per alcune BMW Serie 2 in Europa: tutti i dettagli del richiamo per gli airbag laterali difettosi ...