Riaperta autostrada dismessa per aggirare frane

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Città metropolitana di Bologna ha inviato ad Autostrade la richiesta di riaprire un vecchio tratto di A1 in disuso peruna frana. La Sp325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso Marconi a Lagaro corre parallela all'A1 Bologna Firenze ed...

...Gallery 15 Immagini di Chiara Zennaro Guarda la gallery Le autostrade È statala A14 Adriatica , chiusa per giorni a causa di un allagamento che aveva interessato parte dell'. ......900 mentre èin carreggiata opposta, direzione Rimini. Come già comunicato, al fine di ... In alternativa è possibile utilizzare l'A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono ...L'A14 - E' tornata percorribile tutta l'A 14 Bologna - Taranto. "Alle ore 15:00 circa, è stato riaperto anche l'ultimo tratto di A14 chiuso a causa delle eccezionali ...

Autostrade oggi: A14 riaperta, lunghe code. Gli aggiornamenti del 19 maggio sul traffico QUOTIDIANO NAZIONALE

Di Redazione Cronaca Smottamento sull’autostrada A1 dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Incolonnamento anche in direzione Nord per nove chilometri… Leggi ...Via libera da Aspi e Ministero: si potranno aggirare le strade colpite dagli smottamenti. Tecnici al lavoro per renderlo utilizzabile ...