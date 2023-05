“Restrizione calorica | tè e spremute di giorno | mangio solo la sera” | Silvio Garattini e il segreto della longevità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Buone abitudini di vita. Non fumo, non bevo alcolici, cammino 30 minuti ogni, esercito la mente“:, 94 anni, si presenta così al Corriere, svelando ilsua. Oncologo, farmacologo e ricercatore, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che fondò il 1° febbraio 1963, e che ad oggi vanta più di 900 dipendenti,racconta le attivitàsua “creatura”, “la più grande fondazione di farmacologia che esista al mondo” – dichiara -, che si occupa da anni di ricerca sui medicinali e di formazione. Il nome dell‘Istituto, svela l’oncologo nel corso dell’intervista, sarebbe riconducibile a tal Mario Negri, gioielliere di Via Monte Napoleone, ...