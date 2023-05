Reportage TPI – Turchia vs Turchia | viaggio in un Paese spaccato tra autoritarismo e speranza di democrazia

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) «Quando resti troppo al potere, inizi a pensare di essere Dio», dice ridendo Amhet, un giovane artista anglo-turco che incontriamo nel suo studio di Galata, nel lato europeo di Istanbul. «Non servono grandi analisi per capire gli effetti che venti anni di Erdogan hanno avuto sul nostro– commenta mentre incarta un dipinto a una coppia di turiste – basta guardare i prezzi che ogni giorno si alzano un po’ di più quando vai a fare la spesa o sapere che non sei libero di esprimere apertamente il tuo dissenso perché c’è una legge che permette l’incarcerazione anche per un tweet». È amareggiato Ahmet, come lo è parte della popolazione turca che non si riconosce nelle politiche del presidente più longevo della storia politica di Ankara. Venti anni di un’unica visione, quella conservatrice del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp), che è finita inevitabilmente ...