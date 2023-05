Report al posto di Che Tempo Che Fa? La rabbia del conduttore

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’addio di Fabio Fazio ha lasciato un vuoto difficile da colmare. I dirigenti Rai stanno lavorando per cercare di sostituire CheChe Fa con un altro programma di spicco. Sembra che siano propensi a optare per, attualmente destinato al lunedì. IlSigfrido Ranucci, però, pare non essere molto d’accordo con questa ipotesi. Potrebbe interessarti: Il possibile sostituto di Fabio Fazio è unRai amatissimo? Il gossip Ildidifende Fabio Fazio: “Autore straordinario” Sigfrido Ranucci è molto legato a. È dal 2017 che si trova al timone di questo amatissimo programma e non è d’accordo con l’idea di strumentalizzarlo per riempire un vuoto. Al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale, ma preferirebbe che questa ...