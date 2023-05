Repice | «Inzaghi tanto criticato! Dirigenza Inter ha un merito»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 maggio 2023)– Francesco: «è un allenatore che è stato criticato durante la stagione e in qualche modo sollecitato, anche in maniera diretta, dalla sua. Questo è undell’, che evidentemente che con i suoi metodi è riuscita a tirare fuori il meglio da questo tecnico che ha ancorada dare all’e ai suoi giocatori. La finale di Champions League non è il solo traguardo, c’è anche una finale di Coppa Italia da giocare e una finale già vinta in Supercoppa italiana. Le critiche sono arrivate perché in virtù di un organico che sembra essere il migliore del campionato italiano,non è riuscito a vincere lo scudetto».-News - Ultime notizie e calciomercato ...