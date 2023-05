Renè | “Tanto a me mi piaci tu” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dal 19 maggio 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “a me mitu”, ildi. “a me mitu” è ildiche da sempre racconta esperienze che l’hanno coinvolta in prima persona, amori finiti male, delusioni o amici perduti nei vortici delle dipendenze. Seppur in maniera ironica, il brano parla di un malessere tipico dei nostri tempi, il problema del non accettarsi come si è, cercando un modello estetico invece che amarsi anche se non perfetti come la società odierna impone. In particolareha scritto il testo mentre assisteva da spettatrice inerme e impotente al decadimento fisico e psichico di una delle sue ...