(Di venerdì 19 maggio 2023) VERONA (ITALPRESS) – Durante l’edizione 2023 di AutomotiveDay, l’Amministratore Delegato diItalia, Raffaele Fusilli, ha ritirato peril premio come miglior brand. E’ quanto emerso dalle premiazioni dell’edizione 2023 diSTAT, il riconoscimento targato AutomotiveDay, il principale evento B2B per il settore della mobilità in Europa organizzato da Quintegia, il Centro Studi e Ricerca che si occupa di innovazione e networking. Tra i temi oggetto di indagine non poteva mancare l’elettrico, di cui si rilevano la competitività della gamma di vetture full electric, l’efficacia dell’offerta, le linee guida e la formazione fornite aidella Rete di vendita, nonchè il ...

Renault 'migliore marca' nell'elettrico secondo i dealer Tiscali

