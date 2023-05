Regolamento playout Serie B 2023 | come funzionano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ildeidi: eccoe qual è il meccanismo di questo spareggio per evitare la retrocessione inC. Si scontrano le formazioni che hanno chiuso la regular season al sedicesimo e diciassettesimo posto (il distacco in classifica sarà inferiore a sei punti e così ilsi disputerà), queste si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno, quest’ultimo verrà disputato in casa della sedicesima classificata. In caso di parità al termine delle due sfide nel numero di gol segnati dalle due squadre (0-0 e 1-1, 2-1 e 1-0, 3-0 e 3-0 e così via), senza più la regola del gol in trasferta che vale doppio, conquisterà la permanenza nel campionato cadetto la squadra che ha chiuso la regular season al ...

Ilpoi parla chiaro: n caso di parità al termine delle due partite, è salva la squadra sedicesima in classifica. CALENDARIOSERIE B Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 Orario da ...Ildeidi Serie B 2023: ecco come funzionano e qual è il meccanismo di questo spareggio per evitare la retrocessione in Serie C. Si scontrano le formazioni che hanno chiuso la regular ...Ricordiamo anche il: in tutte le gare, in caso di pareggio nei 90', si va ai ... ore 15.30) Villafranca - Pedona San Sebastiano - Scarnafigi (ore 16) Promozione C "(14/5, ore 15.30)...

Playout Serie B 2023: date e regolamento La Casa di C

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...cosa dice il il regolamento. La Serie B 2022-2023 sta per volgere al termine e presto inizierà la post-season, con i playoff per stabilire la terza promossa in Serie A e il playout per decretare ...