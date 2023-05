Real Sociedad de LaLiga Santander | programma e dove guardare in TV

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 19/05/2023 alle 21:00 CEST I blaugrana giocheranno la partita essendo già campioni di divisione Iisti, dal canto loro, hanno bisogno della vittoria per garantirsi il posto in Champions League Questo Sabato 20 maggio alle 21:00 (TEC), per continuare con il Giornata 35 della Liga2022-2023Lui Barcellona e il Societàe giocherà un nuovo confronto che si svolgerà al Camp Nou via DAZN. Si tratta comunque di un appuntamento speciale visto che, dopo la sua conquista contro il spagnolo nell’ultima data, i blaugrana sono già campioni della stagione. In assenza di cinque partite, il set di Xavi Hernández è già matematicamente irraggiungibile, quindi hanno garantito l’acquisizione del loro campionato ...