Real Madrid e Ancelotti | fissato l’incontro per programmare la prossima stagione Marca

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilsi lecca le ferite dopo la sconfitta in semifinale di Champions League contro il Manchester City. La partita preparata da Guardiola a messo a nudo i difetti dei Blancos. La rosa di Ancellotti dipende, ad oggi, troppo dai grandi giocatori del passato. I vari Benzema, Modrid, Kross, lo stesso Carvajal sono ormai giocatori un po’ troppo in là con l’età. E allora largo ai giovani. Ne scrive: “La riflessione e la pianificazione sono state protagoniste quando si tratta di prendere decisioni, allontanandosi dall’urgenza che un addio duro come quello di mercoledì porta sempre con sé. Florentino Pérez e Carlo, con José Ángel Sánchez (il direttore gneerale, ndr) come testimoni, hanno già un incontro segnato in agenda per catturare ciò che ildeve essere ...