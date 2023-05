L'senza i suoi tifosi non è niente! Siamo a un passo dal tornare in Europa e la rabbia che tutti abbiamo dobbiamo usarla per guidare la squadra alla vittoria anche da fuori... ricordiamo a ...... ed è impegnata attivamente nella lotta aled in quella per l'uguaglianza: per questo ... Un punto per la Lazio e per la Roma che stacca l'. Ecco la classifica completa della Lega Serie ...E per fortuna che l'ha annunciato e poi non portato in fondo l'intenzione di fare ricorso contro la chiusura della curva. Troppa disparità di risultati nella lotta alcon l'...

Razzismo: Atalanta; domani i tifosi fuori dalla curva chiusa Agenzia ANSA

Tramite un tam tam via social e whatsapp, i tifosi della Curva Nord dell'Atalanta si sono dati appuntamento per le ore 17 di sabato 20 maggio, un'ora prima della partita di campionato col Verona, fuor ...Serie A, Pacifici e Rocchi intervengono sui casi Vlahovic e Lukaku: "L'AIA combatte il razzismo. Due episodi diversi, niente giallo per chi subisce cori".