Raoul Bova e Rocio Munoz Morales | come si sono conosciuti | differenza d’età | figli e tutte le curiosità sulla coppia

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 19 maggio 2023) Oggiuna delle coppie più amate della televisione italiana, ma non è sempre stato così. EccosiAttori entrambi molto amati sia per la loro bravura che per la loro bellezza,da qualche anno nonsolo colleghi ma anche unadi fatto. Il loro amore è esploso all’improvviso e, sulle prime, non a tutti piaceva questainedita, soprattutto perché il bell’attore prima diha avuto un altro matrimonio molto importante, al quale tutti i telespettatori erano ...