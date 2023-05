Ranking Uefa | Napoli al 19° posto | sei posizioni in più rispetto all’anno scorso

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Laha aggiornato la graduatoria deldopo i recenti risultati dei club in Europa. In vista delle finali delle coppe europee, in vetta c’è il Manchester City con 143 punti, che dovrà affrontare la finale di Champions a Istanbul contro l’Inter. A completare il podio del, con la squadra di Guardiola, ci sono Bayern Monaco (136 punti) e Chelsea (126 punti), che l’anno prossimo non giocherà nessuna coppa europea. Seguono Liverpool (123 punti), Real Madrid (121 punti), il Psg (112 punti) di Leo Messi e Kylian Mbappé e il Manchester United (104 punti), in netta ripresaagli scorsi anni. Per iniziare a vedere un’italiana dobbiamo arrivare fino all’ottava posizione, dove è presente la Juventus con 101 punti, che ieri è stata sconfitta dal Siviglia nella semifinale di Europa ...