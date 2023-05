Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle? Milly Carlucci svela tutto!

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'addio dia "con le" dopo 15 anni ha lasciato molti fan delusi, ma il ballerino ha deciso di passare alla concorrenza diventando uno dei professori di "Amici di Maria". Tuttavia, dopo due anni potrebbe lasciare anche questo programma insieme ad Arisa, e ci sono voci che lo vogliono di nuovo tra i protagonisti del programma che lo ha reso famoso. In questo articolo, esploreremo le varie indiscrezioni che circondano il futuro televisivo die vedremo se la sua carriera tornerà alla pista di "con le". Di cosa parliamo in questo articolo...potrebbe lasciare Amici perre acon le ...

Si fanno più insistenti le voci secondo cuipotrebbe non tornare per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi , proprio a causa di alcuni diverbi e incomprensioni con la conduttrice del talent di Canale5 . Amici 22, ...Collaborazione al capolinea pere Maria De Filippi ad Amici E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci siano buoni rapporti. Ma perchè ...L'altro, invece, dovrebbe essereche però pare possa essere gentilmente accompagnato alla porta d'uscita proprio da colei che più l'ha voluto: Maria De Filippi. Non sembrano esserci ...

Raimondo Todaro e la lite con Maria De Filippi: il ballerino torna a Ballando con le Stelle ilmessaggero.it

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi i rapporti siano tutt'altro che idilliaci, al punto che il professore della scuola di Amici potrebbe non tornare ad ...Collaborazione al capolinea per Raimondo Todaro e Maria De Filippi ad Amici E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci ...