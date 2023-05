Raimondo Todaro ai ferri corti con Maria De Filippi | l’indiscrezione | “Presuntuoso | fa troppe insinuazioni”

Si fanno più insistenti le voci secondo cuipotrebbe non tornare per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi , proprio a causa di alcuni diverbi e incomprensioni con la conduttrice del talent di Canale5 . Amici 22, ...Collaborazione al capolinea pere Maria De Filippi ad Amici E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci siano buoni rapporti. Ma perchè ...L'altro, invece, dovrebbe essereche però pare possa essere gentilmente accompagnato alla porta d'uscita proprio da colei che più l'ha voluto: Maria De Filippi. Non sembrano esserci ...

Raimondo Todaro e la lite con Maria De Filippi: il ballerino torna a Ballando con le Stelle ilmessaggero.it

Raimondo Todaro e Maria De Filippi sarebbero ai ferri corti, motivo per cui il ballerino potrebbe dire addio al ruolo di giudice ricoperto nell’ultima edizione di Amici. A lanciare l’indiscrezione è ...Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi i rapporti siano tutt'altro che idilliaci, al punto che il professore della scuola di Amici potrebbe non tornare ad ...