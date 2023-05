Rai | nuove grane dopo il caso Fazio Usigrai | spariti 100mila € dal conto

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Rai è sempre più nella bufera, come se non bastasse ilFabio, che ha annunciato il suo addio alla tv pubblica definendosi "non adatto a tutte le stagioni", in contrasto con la linea dell'attuale governo di destra, ora è scoppiata la granadal€. Il sindacato dei giornalisti - si legge sul Fatto Quotidiano - ha diramato un comunicato molto duro, con accuse pesanti. "All'esito di una verifica contabile condotta sulla giacenza delcorrente del sindacato, - si legge nella nota - è risultato un ammanco. Il presunto responsabile dell'illecito è stato individuato, sulla base di una serie di riscontri oggettivi, in un collaboratore dell’che è stato sospeso. È stata ...

Fisco, Meloni: taglio dell'Ires da investire inoccupazioni. Legge quadro per... La premier ... Zelensky non sarà in video, manderà un testo il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time: ...Il G7 ha anche concordatosanzioni per 'fiaccare la macchina da guerra della Russia'. Al fine ... E in merito al cambio di guardia in: 'Meloni è nostalgica degli editti di Berlusconi'. 'Per la ...22.20 Usa:al viasanzioni contro Russia Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera allesanzioni Usa contro la Russia, preannunciate al G7. Colpiti, in particolare, società del settore energetico, della difesa e delle risorse naturali. Ma anche "entità coinvolta nella logistica ...

Cda Rai ha nominato Sergio amministratore delegato Il Sole 24 ORE

Verrà trasmessa domenica 21 maggio, alle ore 12,20 su Rai 1, la puntata di Linea Verde dove tra le città protagoniste compare anche Bagheria.Nei giorni scorsi una troupe della Rai, insieme a Beppe Con ...Nuove sanzioni contro Mosca, colpiti anche i diamanti ... E in merito al cambio di guardia in Rai: «Meloni è nostalgica degli editti di Berlusconi». «Per la realizzazione del Pnrr sarà fondamentale ...