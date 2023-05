Rai | ' Ballando' | da Codacons esposto in procura per nuovo riesame voti finale' **

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) -atto del caso 'con le stelle', la cui ultima edizione era finita al centro di una polemica legata alle votazioni social agli artisti in gara. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, ilha presentato unalladella Repubblica di Roma avanzando una nuova istanza didella documentazione riguardante i risultati "delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network, ivi compresi i verbali, i tabulati, ed ogni documento ove sono stati appuntati e registrati tutti iricevuti nessuno escluso anche quelli provenienti dagli asseriti 'profili falsi' con riferimento alla puntatadel programma 'con le stelle' andata in onda il 23 dicembre". ...

Uno di questi programmi è sicuramentecon le stelle , che nel corso degli anni è diventato uno dei punti fermi della. Un programma condotto da Milly Carlucci , dedicato alla danza e al ......della nuova edizione dicon le Stelle , al via in autunno, ma nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del destino di Selvaggia Lucarelli e degli altri giudici del programma di......creando grande attesa per la nuova stagione dello show diUno. Come biasimarli, è sicuramente una scelta vincente visto che tutti ne parlano. Cosa sappiamo davvero sulla nuova giuria di "...

Ultimo'ora: **Rai: 'Ballando', da Codacons esposto in procura per ... La Svolta

E’ finita l’avventura di Raimondo Todaro ad Amici Secondo il settimanale Nuovo tra l’insegnante di danza e Maria De Filippi ci sarebbero state delle tensioni nel corso ...Finito Amici, finita anche l'avventura di Raimondo Todaro nella scuola più famosa in tv Secondo il settimanale Nuovo tra l'insegnante di danza e la padrona di Casa ci sarebbero ...