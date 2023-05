‘Ragazzi in aula’ | nuove norme per il contenimento dell’inquinamento energetico

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“per illuminoso, il risparmionell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente”. E’ la “proposta di legge” che gli studenti delle classi 3A e 3B dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta presenteranno e discuteranno nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, nell’ambito del programma, promosso della Presidenza dell’assemblea legislativa campana, “Ragazzi in Aula”. L’iniziativa si terrà martedì 23 maggio alle ore 10 e vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

