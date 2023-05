Raf | “L’America è piena di razzisti Non la mia Casa”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo la parentesi con “Due – La Nostra Storia Tour” che lo ha visto protagonista con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica la scorsa estate con la hit “Cherie”, Raffaele Riefoli, classe 1959, il cantautore di Margherita di Savoia, che tutti conosciamo come Raf, torna a fare concerti con “La MiaTour 2023”. E venerdì 19 maggio (ore 20,45) sarà al Teatro Verdi di Firenze. Raffaele Riefoli, classe 1959, il cantautore di Margherita di Savoia che tutti conosciamo come Raf (Instagram)Ecco la “” di Raf Raffaele, come è nata l’idea per “La MiaTour”? “‘La Mia’ è un concept che dà il nome a una canzone, a un album che sarà pubblicato dopo l’estate, a un libro che uscirà a breve per Mondadori e a questo tour”. Tutto ciò ha un senso compiuto? “Certo, come spiego nel ...