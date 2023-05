Quomi va di traverso a Gay | Barilla e Chiude la startup della spesa online

...online Finisce male, la start up della spesa online lanciata sette anni fa da un'idea di Andrea Bruno e Daniele Bruttini (entrambi con un passato in Zalando a Berlino), e che 'va di' ......online Finisce male, la start up della spesa online lanciata sette anni fa da un'idea di Andrea Bruno e Daniele Bruttini (entrambi con un passato in Zalando a Berlino), e che 'va di' ...

Quomi in liquidazione, la start up della spesa online va di traverso a Drago, Pellicioli, Barilla e Gay Affaritaliani.it

Finisce male Quomi, la start up della spesa online lanciata sette anni fa da un’idea di Andrea Bruno e Daniele Bruttini (entrambi con un passato in ...