Qui ti aiutiamo a scegliere le tue prossime scarpe da padel

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledasono un accessorio fondamentale per acquisire sicurezza e controllo in campo. Perché quando si gioca è importante che la scarpa segua ogni movimento, anche i cambi di direzione più repentini, evitando così infortuni a piedi e caviglie. Senza contare che il compito principale della scarpa è quello di fornire una buona aderenza con il terreno, ma al contempo di lasciare la possibilità di scivolare facilmente in maniera controllata per le palle veloci e di effettuare rotazioni repentine senza sentire dolori alle caviglie. Comela giusta scarpa da? Se c'è una cosa che ledadevono essere è quello di essere confortevoli e allo stesso tempo funzionali. La struttura deve essere in grado di garantire stabilità. Propio come accade con la ...