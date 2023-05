Queste le avete viste? Da Udine a Hiroshima | le foto della settimana

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Quello che racconta un’immagine è spesso intraducibile a parole”. Ne è fermamente convinto Umberto Pizzi,giornalista che non ama essere definito paparazzo, nonostante sia esploso proprio negli anniDolce Vita, scattandoa tutte le star di Hollywood in vacanza in Italia, ma inseguendole anche in capo al mondo con il suo tele obiettivo. A pensarci bene, però, la Dolce Vita di Federico Fellini racconta una storia amara, e i paparazzi non fanno certo una bella figura. Eppure, l’importanzagrafia non è mai stata messa in discussione, anzi. Una società che si muove sempre più velocemente e che racconta sé stessa attraverso i social, alcuni dei quali hanno puntato sullagrafia (almeno all’inizio) come Instagram, ha forse necessità di fermarsi un attimo, fermare ...