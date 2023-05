Psg | ufficiale il rinnovo di Marquinhos fino al 2028 | “E’ un momento speciale per me”

(Di venerdì 19 maggio 2023)resterà al Paris Saint-Germain anche nelle prossime stagioni. Qualche minuto fa, infatti, il club francese ha ufficializzato ildi contrattoaldel difensore brasiliano, arrivano nel 2013 dalla Roma. Il calciatore ha fatto incetta di titoli con la maglia dei parigini, conquistando 7 campionati, 6 coppe francesi e altrettante coppe di Lega e 7 Supercoppe nazionali., che ha collezionato ben 405 presenze con il Psg di cui è capitano, si è detto contento del: “Sono molto felice e orgoglioso di annunciare questo. Questo è unper me. Il Psg mi ha sempre dato fiducia e anch’io ho un’enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose ...

Commenta per primo Da dieci anni leader della difesa del, oltre a essere capitano. Marcos Aoás Corrêa, ovvero Marquinhos , proseguirà la sua avventura nella capitale francese. L'ex giocatore della Roma , che aveva il contratto in scadenza nel ...Tra le fila del Paris Saint - Germain, si ferma Marco Verratti. Il centrocampista del club francese e della nazionale italiana, come riporta il sitodella società parigina, ha riportato una contusione al ginocchio e sarà costretto a saltare la trasferta di Auxerre in occasione della partita valevole per la trentaseiesima e terzultima ...... essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica ema allo spareggio ha avuto la ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito

UFFICIALE: PSG, capitan Marquinhos rinnova il contratto. Ha firmato fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Contusione al ginocchio per il centrocampista del club parigino (che già domenica potrebbe laurearsi campione di Francia) e della nazionale italiana ...È ufficiale: Lucas Moura lascerà il Tottenham a fine stagione, alla scadenza del contratto. Lo hanno comunicato gli stessi Spurs.