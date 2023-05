Psg | per l'estate si punta a un centrocampista olandese

Questo è un momento molto specialeme. Ilmi ha sempre dato molta fiducia e anch'io ho un'enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme nei prossimi ...Un all - in che grida 'disgrazia, flop'il pessimo livello espresso di approccio mentale. C'è chi con 50 milioni ci fa la birra da distribuire negli spogliatoi (le inglesi, il...) c'è chi con ...Le parole di Jerome Rothen, ex calciatore, sull'interessamento delBernardo Silva del Manchester City Jerome Rothen ha parlato a RMC Sport dell'interesse delBernardo Silva. PAROLE - "Il presidente o l'emiro non dovrebbero occuparsi di costruire una ...

Dall'Argentina - PSG a caccia di Osimhen: pronta un'offerta monstre per l'attaccante azzurro CalcioNapoli24

Intervistato dai canali ufficiali della società, Marquinhos, difensore del Psg, ha parlato così del suo rinnovo col club: "Sono molto felice e orgoglioso di questo rinnovo di contratto. Questo è un ...Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha parlato anche di Donnarumma: "Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso ...