PSG | Galtier su Donnarumma | “Deve essere più esigente con sé stesso”

Le parole di Christophe, allenatore del, sulla stagione di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti Christopheha parlato di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti in conferenza stampa in vista della sfida ...Lo ha detto Christophe, tecnico del Paris Saint Germain, a proposito del futuro del centrocampista portoghese, uno dei nomi accostati al club parigino per il dopo - Messi. 'Siamo ...Torino (Italia) 02/11/2022 - Champions League / Juventus - Paris Saint Germain / foto Imago/Image Sport nella foto: ChristopheONLY ITALY L'allenatore del, Cristophe, ha parlato ...

Bernardo Silva al PSG Galtier: "Campos lo ha portato in Francia ma è un giocatore del City" TUTTO mercato WEB

Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha parlato anche di Donnarumma: "Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso ...Christophe Galtier ha parlato di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti in conferenza stampa in vista della sfida tra PSG e Auxerre. PAROLE – «Gigio è soprattutto un grande professionista e sta ...