Psg | contusione al ginocchio per Verratti | in dubbio per l’Auxerre

(Di venerdì 19 maggio 2023) Marcoè inper il match di domenica in casa contro. Il centrocampista della Nazionale azzurra ha saltato l’allenamento di oggi del Psg per unaalsinistro, secondo quanto reso noto dal club parigino. SportFace.

