PSG | Al-Khelaifi sul rinnovo di un big | «Tanti altri successi insieme»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nasser Al-, patron del PSG, ha parlato deldi contratto di uno dei big della formazione parigina Nasser Al-ha così parlato ai canali ufficiali del PSG deldi Marquinhos. LE PAROLE – «Siamo molto felici che Marquinhos abbia rinnovato con la famiglia del Paris Saint-Germain. Ricordo quando entrò nel Club all’età di 19 anni. Fin dal primo giorno ha mostrato grande dedizione e spirito vincente, lottando sempre per la maglia del Paris Saint-Germain. Il suo talento, la sua esperienza e il suo impegno per il Club sono eccezionali. Sono fiducioso che avremo moltimentre la storia di Marquinhos continua con il PSG».

Psg, Al-Khelaifi: 'Rinnovo Marquinhos Avremo altri successi insieme' Calciomercato.com

