Pronta a tuffarti nell' acqua ghiacciata?

(Di venerdì 19 maggio 2023) Detesto il freddo. Purtroppo è una sensazione della natura umana che non tollero. E sono certa di non essere l’unica. È stato, quindi, con una certa curiosità che ho partecipato a un seminario a Milano sul metodo Wim Hof ideato da Wim Hof, appunto, un atleta di origine olandese chiamato anche The Iceman famoso per aver corso una maratona a -20 gradi o aver affrontato l’Everest in scarpe e pantaloncini. Hof ha ideato una tecnica che prevede l’immersioneattraverso tre pilastri: respirazione, esposizione al freddo e concentrazione. Il suo metodo attiva un notevole aumento delle risorse energetiche e consente di resistere senza fatiche a temperature bassissime. I benefici del metodo sono molteplici: aumenta l’adrenalina a livello esponenziale, risulta essere un buon antidoto per ansia e ...