Programmi TV di stasera | venerdì 19 maggio 2023 Su Canale 5 si conclude la prima stagione de ‘Il Patriarca’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Patriarca Rai1, ore 21.25: I Migliori Anni Varietà. Dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, in diretta, il quarto appuntamento. Un viaggio nella memoria degli ultimi quarant’anni tra musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi “di ieri”. Per le interviste della ‘my list’, Enrico Brignano che parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Protagonisti del ‘Juke Box’, due tra i cantautori più amati da più generazioni: Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen e nel cuore di tutti, come per esempio ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Tanti gli ospiti internazionali che saranno pronti a regalare emozioni e divertimento, come The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni ’70: non mancherà la loro immortale ‘Disco Inferno’, inserita nella colonna sonora del film ‘La febbre del sabato ...