Programmazione Canale 5 | al via La Promessa | ecco quando e a che ora

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladelle reti televisive sta cambiando gradualmente e si sta adattando a quelle che sono le esigenze in vista dell’estate. Molti programmi stanno chiudendo i battenti, o lo hanno già fatto, per lasciare spazio ad altri tipi di intrattenimento. Su5, infatti, presto sbarcherà una nuova serie tv intitolata Ladae cosa c’è da sapere.va in onda Lasu5 Molto presto, su5 sbarcherà una nuova serie tv. Da un po’ di giorni sulle reti Mediaset sta andando in onda la pubblicità de La. Si tratta di una fiction spagnola molto intrigante ed avvincente. Ebbene, in queste ore sono trapelate informazioni più concrete in merito ...