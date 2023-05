Procura Antidoping | un anno di squalifica per Ponzio | tre mesi per Sargent Larsen

(Di venerdì 19 maggio 2023) LaNazionaleha comunicato di averto per unil lanciatore del peso italiano Nicholas Jamesper la violazione dell’articolo 2.4 del CSA, vale a dire la qualsiasi combinazione di tre mancati controllie/o mancate comunicazioni, con decorrenza della sanzione dal 20/04/2023 e scadenza al 19/04/2024. Inoltre, è statoto per treil tuffatore Andreasper la violazione dell’articolo 2.1 del CSA, la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un atleta, in questo caso Carboxy-THC, con decorrenza della sanzione dal 12/04/2023 e scadenza all’11/07/2023. SportFace.

Il Tribunale Nazionale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha sospeso in via cautelare il play di Trieste Corey Davis "per la violazione dell'art. 2.1 (sostanza riscontrata: cocaina metabolita: benzoylecgonina).

Di seguito il comunicato pubblicato da Nado Italia relativo al pesista Nicholas James Ponzio. La Procura Nazionale Antidoping comunica che al sig. Nicholas James Ponzio (tesserato FIDAL) è stato appli