Processo per il femminicidio di Saman Abbas | per la prima volta si video-collega anche il padre Shabbar

(Di venerdì 19 maggio 2023) Per ladall’inizio deldavanti alla Corte di assise di Reggio Emilia per l’uccisione disi ètoildal Pakistan. Dopo mesi di rinvii (per motivazioni controverse), si è presentato virtualmente al procedimento per il quale è imputato assieme ad altri quattro familiari (la madre della ragazza Nazia Shaheen – unica ancora latitante dei cinque alla sbarra – lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq). Come ricostruito dall’agenzia Ansa,si è presentato con capelli corti, una mascherina anti-Covid di tipo Ffp3 e una camicia bianca. Al suo fianco, nel tribunale a Islamabad, c’erano un ...

... in relazione al ricorso proposto da Massimo Bossetti, condannato in via definitival'omicidio ...ai fini dello svolgimento di indagini difensive in vista dell'eventuale revisione del. La ...L'inizioè attesogiugno. Ecco il comunicato della Figc. Manovra stipendi, Juventus deferita: '7 dirigenti hanno violato la lealtà sportiva' Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè, in ......il quale Bossetti è condannato in via definitiva all'ergastolo. La Prima Sezione penale della ...ai fini dello svolgimento di indagini difensive in vista dell'eventuale revisione del. Il ...

La “gambetta” del carabiniere: a processo per corruzione insieme a un carrozziere La Stampa

Un verdetto che ha già innescato una polemica per una assoluzione considerata “clamorosa”. È stato ritenuto per anni, in Slovacchia, il vero mandante dell’omicidio del reporter Jan Kuciak (nella foto) ...La Juve rischia di andare incontro a una doppia penalizzazione: la decisione della FIGC riguardo alla manovra stipendi dei bianconeri.