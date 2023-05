Probabili formazioni Torino-Fiorentina | trentaseiesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma domenica 21 maggio alle 15:00. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, ma vi terrà anche compagnia nei giorni precedenti al match con le notizie in tempo reale sulle possibili scelte dei due tecnici, Ivan Juric e Vincenzo Italiano, entrambi a caccia di una posizione di classifica migliore di quella attualmente occupata.– Sanabria si ferma per infortunio, tocca a Pellegri. Karamoh e Vlasic alle sue spalle. Torna Singo in campo dopo la squalifica. Ricci e Ilic a ...