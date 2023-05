Probabili formazioni Serie A 19-22 maggio | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Giornata di campionato davvero importanti la terzultima, che inizierà a indicare le squadre favorite per la qualificazione alle coppe europee e anche a dare un indirizzo preciso per quel che saranno le ultime due a retrocedere in B dopo la Sampdoria. Si inizia venerdì sera con Sassuolo-Monza, con gli uomini di Palladino sempre più in forma grazie alla spinta sulle fasce di Ciurria e Carlos Augusto. Cremonese-Bologna è decisiva per gli uomini di Ballardini e il tecnico vorrebbe provare l’attacco pesante con Ciofani e Okereke. Nell’Atalanta contro il Verona, in una partita ancora una volta fondamentale per Champions League e salvezza, Gasperini pensa alla doppia mezzapunta Pasalic-Koopmeiners, mentre Zaffaroni dovrebbe puntare su Gaich al posto di Djuric nel ruolo di centravanti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in ...