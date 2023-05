Probabili formazioni Roma-Salernitana | trentaseiesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di lunedì 22 maggio nella cornice dell’Olimpico. La partita dei giallorossi può essere seguita in diretta su Dazn, ma Sportface.it vi terrà compagnia con approfondimenti e gli aggiornamenti sui fatti rilevanti della partita. I giallorossi inseguono l’Europa, i granata vogliono continuità dopo il brutto scherzo giocato all’Atalanta. Quali saranno le scelte di Josè Mourinho e Paulo Sousa? Scopriamolo insieme. In questi giorni ecco gli aggiornamenti sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori portoghesi.– Recuperati Smalling, Celik, Dybala e anche El ...