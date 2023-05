Probabili Formazioni della 31a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hellas Verona PROSSIMO IMPEGNO: Bologna (in casa) DATA e ORA: (21 Aprile alle 20:45) INDISPONIBILI: Henry, Hrustic, Lazovic SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Perilli, Berardi, Terracciano, Braaf, Kallon, Abildgaard, Cabal, Verdi, Coppola, Gaich, Sulemana, Veloso PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Montipo’ (P), Dawidowicz (D), Hien (D), Ceccherini (D), Faraoni (D), Tameze (C), Duda (C), Depaoli (D), Lasagna (A), Ngonge (A), Djuric (A)Bologna PROSSIMO IMPEGNO: Hellas Verona (in trasferta) DATA e ORA: (21 Aprile alle 20:45) INDISPONIBILI: Bagnolini, Arnautovic, Cambiaso, Soriano, Amey SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Sosa, Medel, Pyyhtia, Zirkzee, Orsolini PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Skorupski (P), Posch (D), Soumaoro (D), Lucumí (D), Kyriakopoulos (D), Schouten (C), Dominguez (C), Aebischer (C), Ferguson (C), Barrow (A), ...