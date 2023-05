Presidente turco Erdogan | non sanzioneremo la Russia

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Non siamo al punto in cui imporremmo sanzioni allacome ha fatto l'Occidente. Non siamo vincolati dalle sanzioni dell'Occidente". Lo ha affermato ilRecep Tayyip...

"Non siamo al punto in cui imporremmo sanzioni alla Russia come ha fatto l'Occidente. Non siamo vincolati dalle sanzioni dell'Occidente". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un'intervista con Cnn, come riporta il canale televisivo sul proprio sito. "La Russia e la Turchia hanno bisogno l'una dell'altra in ogni possibile

