“Preoccupati per i diritti Lgbtq in Italia” | l’affondo di Trudeau a Meloni al G7 di Hiroshima

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si è aperta con un vero e proprio scontro la giornata diplomatica di Giorgiaal G7 di: al suo incontro con il premier canadese Justin, la presidente del Consiglio è stata criticata per le posizioni del suo governo suiLgbt. Da oltreoceanoè: “Siamoda alcune delle posizioni che l’sta assumendo in merito aiLgbt”. E ancora: “Non vedevamo l’ora di parlarne con”. I media canadesi, presenti nei primi minuti del colloquio, hanno immediatamente riportato la dichiarazione, diffondendo anche fotografie diin un momento in cui il suo sguardo esprimeva disappunto. La premier ha immediatamente replicato con un argomento già utilizzato in passato, ...